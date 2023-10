Accoltellato alla gola in Piazza dei Martiri: scattano due fermi

Svolta nelle indagini sull'accoltellamento in piazza dei Martiri di inizio mese, quando un 37enne è rimasto vittima di un'aggressione con una lama, che lo ha portato all'ospedale in condizioni di massima gravità. Nella mattinata odierna -riferisce la questura- la Squadra Mobile ha eseguito un fermo disposto dalla pm Rossella Poggioli, nei confronti di due connazionali dell'uomo ferito, gravemente indiziati del tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito, lo scorso 5 ottobre due individui affrontavano la vittima colpendola con particolare violenza a mezzo di un coltello all'altezza della giugulare, tanto da determinare un ricovero immediato presso il reparto di rianimazione. "Le indagini fondate su acquisizione minuziosa dei sistemi di video sorveglianza, escussione di testimoni ed attività di natura tecnica hanno consentito di giungere all'identificazione degli autori del grave fatto di sangue" si legge nella nota di piazza Galilei.

La situazione nella zona

Nelle immediatezze dell'episodio erano montate le polemiche, dove l'opposizione in Comune ha accusato Palazzo D'Accursio di eccessiva inerzia, mentre il sindaco nelle ore successive l'episodio si è fatto vedere sotto i portici dove il fatto è accaduto. I residenti avevano espresso forte preoccupazione per lo stato di cose nella porzione di portico tra la piazza e via Gramsci. "Da quando hanno allestito un piccolo cantiere usano l'entrata del mio negozio come rifugio per nascondersi, drogarsi, spacciare, e fare le cose loro" così ha rimarcato Gianluca Dall'Osso, che gestisce il centro estetico 'Cinzia' in zona dall'87. "Noi chiudiamo presto, ma la mattina troviamo vetri rotti, siringhe e spazzatura qui di fronte - ha continuato il gestore - vogliamo rinforzare le finestre perché non ci sentiamo sicuri". "Di giorno passano le volanti della polizia, ma poi di notte se ne vanno, quando serve li chiamo ma il problema resta" ha concluso l'esercente.

