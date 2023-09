Piazza Dei Martiri "ostaggio del degrado": scontro e polemica in consiglio comunale

Si riaccendono i fuochi in Consiglio comunale ed è subito scontro sulla sicurezza in città. Il centrodestra bolognese, alla prima seduta dell'assemblea civica dopo la pausa estiva, ha presentato varie proposte per affrontare in particolare le difficoltà nella zona di via Don Minzoni e piazza dei Martiri, teatro anche di una aggressione a sfondo sessuale nei giorni scorsi.

La Lega ha chiesto, con un ordine del giorno di Matteo Di Benedetto poi rinviato in commissione -riporta la Dire- un presidio fisso delle forze dell'ordine nella zona. Inoltre la Lega vuole che la fontana di piazza dei Martiri diventi "inaccessibile a chi la usa per fare i propri comodi, dal lavarsi a fare il bucato, costringendo i residenti ad assistere a spettacoli indecenti". Parlando di una vera e propria "emergenza criminale" sotto le Due Torri, Di Benedetto ha presentato inoltre un secondo odg, per l'assunzione di "almeno" 100 nuovi agenti della polizia locale.

"Emergenza criminale" "Dal governo finora balle"

Ma su questo il Pd non ci sta: "tutti i sindacati di polizia parlano di mancanza di personale e di servizi che non riescono ad essere svolti. Il Comune di Bologna sta facendo i concorsi, faccia altrettanto il Governo nazionale. Ma finora sono state solo balle", tuona l'ex assessore dem Claudio Mazzanti. Da parte loro, centrodestra e civici insistono sulla mancata istituzione di un assessorato alla sicurezza che affronti questi problemi. Ma "ad aggravare la scelta di non avere un assessore alla sicurezza c'è l'assoluta indisponibilità nei confronti delle richieste dei cittadini. Serve un cambio di direzione che ad oggi non è avvenuto", sottolinea Samuela Quercioli di Bologna ci piace.

Una richiesta sposata anche da Fratelli d'Italia, che col consigliere Francesco Sassone evidenzia la necessità di un impegno H24 sulla sicurezza da parte dell'amministrazione comunale. "Ci sono zone lasciate al degrado più totale. Una cosa- afferma ancora Sassone- inammissibile e inaccettabile, anche perché parliamo sempre delle stesse zone e delle stesse situazioni".