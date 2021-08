Minacce con coltello in Bolognina: in manette pusher 18enne, nello zaino 3 etti di hashish

A intervenire, in prima battuta, un militare e un poliziotto, entrambi fuori servizio

Ha appena compiuto 18 anni il ragazzo bolognese arrestato per spaccio dalla Polizia nel pomeriggio di ieri, 30 agosto.

A intervenire, in prima battuta, intorno alle 17, un militare e un poliziotto, entrambi liberi dal servizio. Il primo aveva notato uno scambio di droga in Piazza Liber Paradisus e quando, dopo aver seguito il 18enne, si è qualificato, è scattata la colluttazione e le minacce con un coltello. L'agente di Polizia ha sentito le urla provenire da via Fioravanti ed è intervenuto, ha visto il coltello a terra e ha allertato il 113.

Quando la volante è arrivata in Piazza Liber Paradisus, il 18enne era stato bloccato dai due uomini: all'interno del suo zaino sono stati trovati 3 etti di hashish, un bilancino e 420 euro, così è stato ammanettato con l'accusa di spaccio di stupefacenti, nonché denunciato per la detenzione del coltello.

A suo carico non risultano precedenti. Il processo per direttissima è previsto per la giornata di oggi.