"Piazza Lucio Dalla" avrà anche la videosorveglianza: stanziati 50mila euro

Per la piazza di Bologna che presto sarà intitolata a Lucio Dalla, sotto la tettoia Nervi di via Fioravanti, il Comune di Bologna stanzia 50.000 euro da investire sulla videosorveglianza.

Lo assicura l'assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari, illustrando oggi in commissione il secondo adeguamento al programma annuale e triennale delle opere comunali. Nella variazione, dunque, compaiono 50.000 euro per la telecamere che servono "al completamento della tettoia Nervi, dove ci sarà la piazza Lucio Dalla, perché lì realizzeremo - sottolinea Borsari - un importante punto di riferimento di carattere culturale, sociale e aggregativo quindi vogliamo anche che sia presidiato tramite videosorveglianza". Lo stanziamento era contenuto, come intervento urgente, anche nella variazione di bilancio approvata pochi giorni fa in Consiglio. Presentando la manovra in commissione, i tecnici avevano spiegato che Bologna è anche entrata in graduatoria per un finanziamento del ministero dell'Interno che prevede 500.000 euro di contributo: in caso di conferma, tramite la prossima variazione saranno anticipati alcuni interventi da un milione previsti sul 2023. Borsari è fiducioso: i progetti in questione "non li trovate in questo adeguamento perché non risulta ancora emanato il decreto con l'assegnazione dei fondi, ma il Comune ha già avuto assicurazione che verranno attribuiti".

La piazza diventerà uno spazio per spettacoli e sarà protagonista dell'estate culturale bolognese.