Ordinanza mascherine nel week end: cinque multe in centro

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno sanzionato 5 persone per non aver rispettato l’ordinanza Comunale sottoscritta dal Sindaco Virginio Merola. E’ accaduto nella mattinata di oggi, 3 ottobre, durante i controlli in Piazza Maggiore. Alla vista di cinque soggetti che non indossavano la mascherina, i Carabinieri, dopo averli identificati e informati sulla natura del controllo, li hanno sanzionati (400 euro a testa), invitandoli a prendere atto del testo emanato nella giornata di ieri dal Comune di Bologna. Le persone denunciate dai Carabinieri, due cittadini albanesi e tre italiani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, hanno inveito contro i militari.

Infatti, dal 2 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione, dalle ore 18.00 del venerdì fino alle ore 24.00 della domenica, nell’area del centro storico delimitata dai viali di circonvallazione, anche all’aperto, è fatto obbligo a chiunque di indossare correttamente mascherine a protezione delle vie respiratorie; indossare non correttamente la mascherina equivale a non indossarla e comporta l’irrogazione della sanzione.