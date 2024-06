Tutto esaurito in Piazza Maggiore per il maestrone: "Grazie Bologna. Grazie per l’affetto"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato l'evento che ha dato il via a "Sotto le stelle del cinema", e che evento. Francesco Guccini, dopo 40 anni torna tra nella piazza dei bolognesi.

In occasione della prima serata di “Sotto le stelle del cinema” ha dialogato con Massimo Cotto, ricordando proprio quella "serata incredibile", parole del maestrone, del 1984, quando a celebrare i suoi 20 anni di carriera arrivarono in 150mila. Ma non c'era solo lui sul palco: c'erano Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Paolo Conte, i Nomadi, l’Equipe 84, Claudio Lolli, Giampiero Alloisio, Deborah Kooperman, Pierangelo Bertoli e i Viulàn. Tanti non ci sono più. "Grazie Bologna. Grazie per l'affetto", ha scritto il maestrone sui social.

Un’intervista e la proiezione del film su quello storico concerto, era il 21 giugno. La serata, intitolata non a caso 'Fra la via Emilia e il West: 40 anni dopo'.

Al via Sotto le stelle del cinema

E così anche quest'anno, torna la magia del mega-schermo, per 56 serate, fino al 14 agosto. La 38ª edizione de "Il Cinema Ritrovato" partirà il 22 giugno e andrà avanti fino al 30 con un cartellone di classici restaurati, i cine-concerti, gli omaggi a Sandra Milo, Marcello Mastroianni, Massimo Troisi.