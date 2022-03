In piazza Maggiore il ricordo delle vittime del covid: dal palco tutti i nomi dei deceduti | VIDEO

E' eccezionale la ripresa dall'alto di Piazza maggiore, sul Crescentone: questa mattina sono state poste le targhe con i nomi dei deceduti e delle decedute a causa del covid nel bolognese.

Dal palco, tra gli altri, il sindaco Matteo Lepore, ha letto tutti i nomi, nella domenica che Bologna ha voluto dedicare a tutte le vittime di uno tra i più devastanti drammi del dopoguerra.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in Emilia-Romagna sono stati 16.068.

Dall'ultracentenaria Alda, nata nel 1914, fino al piccolo Mahmoud del 2019. Dalle ore 10 fino alla mezzanotte di domenica, saranno inoltre chiamati ad uno ad uno, per nome, per ricordarli e ridare loro la giusta dignità dopo mesi in cui sono stati principalmente numeri nei bollettini quotidiani sull'avanzare dell'epidemia.