Si stende sul taxi e lo ammacca: attorno, lo sciopero dei tassisti

Si è disteso sul cofano di un taxi, ammaccandolo. Attorno però il gesto ha suscitato più di un malumore, dato che era appena arrivato il corteo dei taxi in sciopero, in piazza Maggiore. E' stato così che un uomo di 34 anni, cittadino italiano, è stato denunciato per danneggiamento dalla polizia, intervenuta anche per evitare al giovane esiti ben più infausti.

Il soggetto però non avrebbe gradito, e dopo aver spintonato gli agenti ha anche cercato di divincolarsi per scappare, ragione per la quale, dopo essere stato ripreso, è stato deferito anche per resistenza a pubblico ufficiale. Altra denuncia per un precedente: sul 34enne grava anche un divieto di ritorno nel comune di Bologna

Sempre per comportamenti molesti, ieri mattina è stato denunciato anche un 39enne, cittadino marocchino, al termine di una serie di escandescenze e molestie subite da alcuni negozianti di via di Corticella. Infine, in Montagnola, un cittadino marocchino di 25 anni è stato denunciato per spaccio per una piccola quantità di stupefacente.