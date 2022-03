Giornata in memoria delle vittime del Covid-19: tutti i nomi sul Crescentone

Anche in Piazza Maggiore, oggi, 13 marzo, si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, fissata per il 18 marzo dalla legge 35 del 2021, uno dei drammi più atroci che ha coinvolto il pianeta, dal dopoguerra e che ancora ci coinvolge.

"Non c'è futuro senza memoria" è il tema della Giornata e, in piazza Maggiore, sul Crescentone, sono state sistemate le targhe con i nomi degli oltre 3.700 cittadini deceduti a causa del coronavirus , scritti a mano su una targhetta di alluminio bianco assieme all'anno di nascita.

Dalle 10 fino alla mezzanotte di domenica, saranno chiamati ad uno ad uno, per nome, per ricordarli e ridare loro la giusta dignità dopo mesi in cui sono stati principalmente numeri nei bollettini quotidiani sull’avanzare dell’epidemia.

Dall'ultracentenaria Alda, nata nel 1914, fino al piccolo Mahmoud del 2019.

Durante la giornata porteranno la loro memoria i rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’Ordine, della società civile e delle diverse confessioni religiose. Tra questi, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’ex sindaco Virginio Merola, S.E. Matteo Zuppi Arcivescovo di Bologna, Yassine Lafram presidente dell’Unione Comunità Islamiche Italiane, Alberto Sermoneta Rabbino capo di Bologna, Daniela Guccione responsabile Segretariato Attività Ecumeniche di Bologna.

Tra le testimonianze anche quelle degli operatori sanitari dei Pronto soccorso, delle Terapie intensive e delle Malattie infettive dell’Azienda USL di Bologna e del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, che hanno accompagnato tante persone nelle loro ultime ore.

Anche i parenti delle vittime hanno poruto contribuire alla giornata con un pensiero direttamente in Piazza Maggiore o a distanza scrivendo una mail.

L’iniziativa nasce da una rete di associazioni di volontariato che hanno supportato la campagna vaccinale anti-covid, con il coordinamento di Croce Rossa Italiana - Comitato di Bologna e Cefa onlus, e la partecipazione di Ageop, Agesci, Amaci, Anglad, Anpas, Ant, Associazione Mario Campanacci, BimboTu, Comunità di Sant’Egidio, Cucine Popolari, Fanep, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, Piazza Grande, Piccoli Grandi Cuori.

L’evento è patrocinato da: Comune di Bologna, Azienda USL di Bologna, Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici, Ordine delle Ostetriche, Ordine delle Professioni Infermieristiche, Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Bologna.

(Foto Croce Rossa Italiana)