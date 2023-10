Piazza dei Martiri preoccupa: "Degrado e crimine, qui per noi è diventato invivibile"

La situazione in Piazza dei Martiri preoccupa, si respira aria pesante, e in diversi denunciano di non sentirsi al sicuro. Dai negozianti ai passanti, ci raccontano come "ogni anno peggiora la situazione" e la gente ha paura. Sotto l'arco che collega Via Gramsci alla rotonda, ieri sera alle 20, un uomo di origine marocchina di 37 anni è stato aggredito e ferito gravemente con un'arma affilata. Le macchie di sangue sono ancora lì il giorno dopo, i residenti sembrano ormai essersi quasi abituati. Isabella, che gestisce un tabacchino al civico 11, ha voluto dire la sua: "Degrado, sporcizia, spaccio e crimine, qui è diventato invivibile, infatti ci trasferiremo a breve, per fortuna non abbiamo assistito all'incidente di ieri". Lo stato d'animo della signora è condiviso dai suoi vicini.

"Da quando hanno allestito un piccolo cantiere usano l'entrata del mio negozio come rifugio per nascondersi, drogarsi, spacciare, e fare le cose loro" così ha rimarcato Gianluca Dall'Osso, che gestisce il centro estetico 'Cinzia' in zona dall'87. "Noi chiudiamo presto, ma la mattina troviamo vetri rotti, siringhe e spazzatura qui di fronte - ha continuato il gestore - vogliamo rinforzare le finestre perché non ci sentiamo sicuri". "Di giorno passano le volanti della polizia, ma poi di notte se ne vanno, quando serve li chiamo ma il problema resta" ha concluso l'esercente.

Gianluca non ha visto in prima persona l'aggressione, al contrario dello staff del ristorante cinese Dim Sum. "Abbiamo sentito dei rumori e delle urla ma abbiamo mantenuto la calma, avevamo il ristorante pieno e non abbiamo voluto allarmare i clienti" ha raccontato un cameriere. I dipendenti hanno sottolineato che "è la quarta notte di seguito" che succede una cosa del genere e che per loro questo degrado "c'è sempre stato". Non è una novità insomma.

La maggior parte delle persone che stamane camminavano accanto alle macchie non si sono fatte troppe domande e sono andate avanti come se nulla fosse, ma alcuni curiosi sono rimasti ad ispezionare i segni per terra. "All'inizio credevo fosse vino - ha aggiunto un passante - ma poi ho guardato meglio e mi è venuta la pelle d'oca, non volevo crederci, perché non hanno ancora pulito? È uno schifo" ha commentato indignato. Piazza dei Martiri è tra le zone più trafficate della città eppure ultimamente, raccontano i residenti "sta diventando malfamata".

"Davanti al mio negozio spesso appaiono dei brutti ceffi, non ci sono mai stati confronti ma questa rimane una zonaccia" ha rimarcato il gestore di Rhino Rent Bologna.