Zona stazione, Lega annuncia esposto in procura: "Troppo degrado"

La Lega a Bologna è pronta a presentare un esposto in Procura per denunciare (ancora una volta) il degrado in zona Stazione. Il dossier dovrebbe arrivare domani sul tavolo dei magistrati, ma anche di questore e prefetto.

Lo annunciano il referente del Carroccio a Bologna, Michele Facci, e la capogruppo della Lega in Comune, Francesca Scarano, che hanno preso l'iniziativa "di fronte a un'amministrazione sorda e cieca rispetto alle ripetute e documentate proteste dei cittadini residenti, che da mesi denunciano lo stato di totale degrado in cui versa il quartiere Porto, nelle vie ricomprese tra la stazione ferroviaria e piazza dei Martiri".

Il degrado, sostengono i leghisti, "se non addirittura la disumanità raggiunta da certe zone dell'area a ridosso della stazione ferroviaria, con particolare riferimento a via Amendola e piazza dei Martiri, è divenuto intollerabile e non più sostenibile. Sono decine le persone che bivaccano notte e giorno, spesso ubriache, sul suolo pubblico e talvolta privato, che lordano impunemente i portici e i giardini con i loro bisogni fisiologici, che stazionano pericolosamente davanti a condomini e negozi intralciandone l'accesso, in spregio sia alle disposizioni del Regolamento comunale di polizia urbana sia alle prescrizioni di prevenzione sanitaria e anti-covid, oltre alle disposizioni penali e amministrative vigenti".

Il Comune di Bologna, attaccano Facci e Scarano, "ha dimostrato di non essere in grado di gestire un fenomeno di degrado e insicurezza sempre più acuto e diffuso, mettendo così a rischio l'incolumità dei cittadini, anche dal punto di vista sanitario, prima ancora che il decoro del territorio. E' necessario un cambio di passo, non più rinviabile".

Per questo, affermano gli esponenti del Carroccio, "ci appelliamo alle autorità superiori non solo per richiamare l'amministrazione cittadina ai propri precisi doveri nei confronti della comunità locale, ma anche per intervenire in via diretta, per quanto di competenza, al fine di interrompere una deriva sempre più pericolosa e di minaccia per la sicurezza urbana", ribadiscono Facci e Scarano. (San/ Dire)