Inaugurata la nuova piazza pedonale delle scuole Tambroni | VIDEO

C’è una nuova piazza in città: tra la scuola Clotilde Tambroni e il Mercato rionale di Chiesa Nuova, in zona Murri, nasce la prima piazza scolastica pedonale ricavata da un tratto carrabile. Dopo le sperimentazioni urbanistiche già avviate in via Milano e in via Procaccini, il nuovo spazio è stato inaugurato venerdì 3 febbraio dal sindaco Matteo Lepore e da una consistente parte della giunta comunale, oltre alla presidente di quartiere Rosa Amorevole e alla presidente della Fondazione per l’Innovazione Urbana Erika Capasso. Con loro, alle ore 12.30, si sono uniti e unite i bambini e le bambine che frequentano le scuole Tambroni che, insieme ai loro genitori e ai commercianti del Mercato di Chiesa Nuova hanno preso parte al fatidico taglio del nastro.

La piazza pedonale, di circa 700 mq, è stata ricavata da un tratto precedentemente carrabile tra via Murri e via Romagnoli ed è stata arredata con giochi per bambini e panchine. “Non sarà l’ultima – promette il sindaco Lepore –. Continueremo a individuare aree attorno alle scuole dove sarà possibile togliere le auto. Le sperimentazioni che ora stiamo facendo in Bolognina e nel quartiere Savena per ora stanno funzionando: sicuramente porteremo avanti l’obiettivo di creare nuovi spazi verdi e nuove pedonalizzazioni fuori dal centro storico” conclude.