Prende i gratta e vinci e se ne va senza pagare: denunciato

Un cittadino moldavo di 22 anni è stato denunciato dalla polizia per furto. E' successo l'altro giorno quando intorno alle 15, quando la polizia ha ricevuto la segnalazione che un uomo, in evidente stato di alterazione alcoolica, avrebbe dapprima chiesto tre gratta e vinci e poi sarebbe uscito senza pagarli. Gli agenti hanno rintracciato ì'uomo in via Indipendenza, immediato il deferimento insieme alla sanzione per ubriachezza manifesta.

A san Lazzaro invece una ragazza di 29 anni è stata denunciata per indebito utilizzo di carte di credito. La carta in questione era stata rubata a fine febbraio, in un fast food della zona.