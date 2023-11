È un periodo di grandi cambiamenti infrastrutturali per Bologna: oltre ad alcune grandi opere come il tram e il Passante di mezzo, ad ingarbugliare la situazione ci si è messa anche la torre Garisenda. Per questo, è diventato necessario ripensare il centro storico di Bologna. In questo senso va la decisione dell’amministrazione di pedonalizzare piazza Franklin Delano Roosevelt e piazza Galileo Galilei. Entrambe saranno soggette ad un profondo restyling che, come principale opera, vede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo di almeno due piani. Un’idea già paventata in passato: scartata nel 2015, la creazione di un lotto sotterraneo – seppur rivista – vede oggi la luce. Questo "in un'ottica di maggiore sostenibilità e vivibilità del centro: da tempo siamo alla ricerca di nuovi spazi che possano essere utilizzati dai cittadini. Spazi verdi, abitabili, per le famiglie e per i residenti", ha detto in conferenza stampa il sindaco Matteo Lepore.

Il progetto

La realizzazione del parcheggio sarà affiancata l’opera riqualificazione e di pedonalizzazione delle due piazze: ci saranno nuovi arredi urbani, ma anche e soprattutto vegetazione, con l’obiettivo di limitare le cosiddette “isole di calore” e di abbassare le temperature dei periodi estivi. “Vogliamo l’anticipo di un’idea di quello che potrebbe essere il centro storico, con introduzioni di aree verdi e miglioramento del microclima. Il centro è medievale, è di pietra: introdurre nuovo verde potrà abbassare di alcuni gradi le temperature e aumentare la fruibilità dello spazio pubblico”. Ma nessuna guerra ideologica all’auto: “Allo stesso modo, creare il parcheggio significa dare un’alternativa all’auto, senza eliminarla del tutto e non fornendo adeguate alternative. Nel 2015 (momento a cui risale il primo progetto per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza Roosevelt, ndr) non c’era il progetto tram, e soprattutto il piano era quello di attirare maggiori mezzi in centro storico – insiste Lepore –. Noi in questo momento facciamo l’esatto contrario: diciamo alle persone di venire in centro con il tram e con i mezzi pubblici”.

“Noi non siamo contrari ai parcheggi in generale – ha detto in conferenza stampa Valentina Orioli, assessora comunale ai Trasporti e alla Nuova mobilità – ma li pensiamo in questa visione della città, incrementando gli spazi pedonali e fruibili. Non solo quindi ridisegnare il trasporto pubblico ma anche gli spazi di sosta. È comunque un progetto complesso, e l’avremo nel momento in cui avremo un ragionamento più complessivo sul centro storico”. Infatti, se è difficile ipotizzare quando il progetto vedrà la luce, più certi sono i tempi relativi al progetto stesso. Al momento il Comune ha approvato un documento di indirizzo propedeutico all’indizio di una gara d’appalto europea per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle due piazze, grazie ad un fondo di 700mila euro del Ministero dei Trasporti per progetti complementari allo sviluppo del tram. Entro sette mesi, stima Orioli, si dovrebbe arrivare ad un progetto.

Il nuovo parcheggio

Come detto, il nuovo stallo sotterraneo avrà almeno due piani. Per quanto riguarda le vie di accesso e di uscita, si prevede che l’accesso carrabile possa essere sua via IV Novembre e l’uscita su via della Zecca. Il parcheggio sarà maggiormente dedicato a chi lo utilizza ad oggi, come la Prefettura, la Questura e il Comune di Bologna stesso, ma è previsto che i posti totali saranno almeno uguali a quelli odierni, se non maggiori: ad oggi sono un centinaio tra parcheggi a pagamento e stalli riservati in piazza Roosevelt e circa 40 su piazza Galilei, mentre nel nuovo progetto si prevedono circa 140 posti auto e 90 posti moto.