Ipotesi parcheggio interrato piazza Roosevelt, Lega: "Prima lo bocciano, poi lo ripropongono"

Il focus dell'incontro di questa mattina in Comune è su Piazza Roosevelt: il sindaco Matteo Lepore e l'assessora alla mobilità Valentina Orioli presenteranno il progetto che dovrebbe riguardare i parcheggi interrati, già discussi e bocciati anni fa, probabilmente nell'ottica di revisione del piano del traffico a seguito del cantiere Garisenda.

"Attendiamo i dettagli il progetto di piazza Roosevelt per dare un giudizio definitivo - scrivono in una nota Matteo Di Benedetto e Cristiano Di Martino, rispettivamente capogruppo e segretario cittadino della Lega, che salutano - con favore il fatto che l'amministrazione abbia sposato la linea della Lega, che da tempo propone in punti strategici, compatibilmente con la conformazione territoriale specifica".

"La nostra linea è stata sistematicamente bocciata - ricordano - oggi il Comune la sposa. Ci fa piacere questo cambio di passo, conferma la bontà delle nostre proposte. L'augurio è che anche in altri punti strategici e chiave della città, compatibilmente con il sottosuolo bolognese, si proceda nella stessa direzione".

Andrea Colombo, assessore alla Mobilità e ai Trasporti, nel 2015 aveva infatti escluso ogni possibilità. Sul parcheggio interrato in piazza Roosevelt era tornato anche il consigliere Giulio Venturi: "Dopo aver proposto un piano articolato alla Giunta comunale che l’ha bocciato senza nemmeno analizzarlo - scriveva a settembre del 2021, in piena campagna elettorale per le amministrative - i posteggi in centro sono pochi, costosi e mal posizionati per le esigenze di una città in continua evoluzione".

Venturi parlava di almeno 500 posti auto in piazza Roosevelt e non solo, proponeva altri parcheggi anche in Piazza del Baraccano e Piazza Saragozza.