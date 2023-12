"Mi fai provare la cassa Bluetooth?", poi scatta la rapina-bluff

Era senza lama il cutter che un minorenne avrebbe utilizzato per rapinare un 23enne di una cassa Bluetooth, ieri sera in piazza San Francesco. Per questo fatto il minore, in concorso con un coetaneo, è stato denunciato a piede libero dalla polizia e riaffidato alla comunità che lo ha in custodia.

Tutto è iniziato intorno alle 20, quando i due ragazzini soi sono avvicinati al 23enne e a una ragazza, seduti insieme ad ascoltare la musica sulle panchine. "Mi fai provare la tua cassa?" è stata la frase di approccio di uno dei due denuciati, frase alla quale è seguita l'ingenua cortesia del giovane. Non appena però il ragazzo ha capito le intenzioni del minorenne e ha chiesto indietro l'oggetto, gli è stato fatto vedere un taglierino e i due si sono allontanati con la cassa Bluetooth in questione.

Nel frattempo però la ragazza non era rimasta inerte nel vedere la rapina consumarsi e ha fatto in tempo a scattare alcune foto, oltre a fissarsi in testa la descrizione dei soggetti. Quando è stata chiamata la polizia, gli agenti non ci hanno messo molto per rintracciare i due giovanissimi, i quali nel frattempo erano rimasti a bighellonare come se nulla fosse successo. Addosso a uno dei due i poliziotti hanno trovato sia la refurtiva che il cutter senza lama utilizzato per la rapina. Restituito l'oggetto al 23enne e riconsegnati i minorenni alla comunità di riferimento, per entrambi questi ultimi -peraltro incensurati- è scattata la denuncia per rapina aggravata in concorso.