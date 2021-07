Minacce di morte allo street tutor: intervento della Polizia in Piazza San Francesco

Ieri sera intorno alle 20.30 la Polizia è intervenuta in Piazza San Francesco dopo la segnalazione di uno street tutor. Sul posto un uomo di 42 anni originario del Messico che ha infastidito delle persone in piazza, ma poi anche il cliente di un bar seduto in un dehor. Quando lo street tutor lo ha avvicinato per chiedergli di smetterla, il soggetto molesto lo ha minacciato di morte.