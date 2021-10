Furto in piazza, poi l'annuncio sul sito: scatta la denuncia

Un 40enne cittadino italiano è stato denunciato per furto e dalla polizia, dopo che un binocolo del valore di 750 Euro è stato messo in vendita su un portale internet.

L'oggetto infatti era stato denunciato come rubato dalla proprietaria, una signor anche lo aveva lasciato per breve tempo incustodito in piazza Santo Stefano. Il binocolo in questione però dopo qualche giorno è spuntato su un sito di vendita di oggetti. I poliziotti a quel punto si sono finti interessati all'acquisto , e quando sono stati contattati dal venditore è scattato l'accertamento. Messo alle strette, il 40enne ha ammesso di essersi appropriato dell'oggetto e di averlo messo in vendita.