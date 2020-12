Ancora assembramenti e decine di persone in piazza Scaravilli

Di nuovo assembramenti, di nuovo Forze dell'ordine in piazza Scaravilli, nella zona universitaria di Bologna, come già accaduto giovedì sera. Poco dopo le 20 sul posto erano presenti tre volanti della Polizia e una della Guardia di finanza. Contemporaneamente, lungo via Zamboni si potevano vedere grossi gruppi di ragazzi allontanarsi dalla piazza.

Tanta gente all'arrivo della polizia si è dileguata: quando gli agenti si sono fatti vedere, scendendo dai mezzi, il grosso delle persone ha cambiato aria. Ma nel momento in cui le volanti sono ripartite, sono bastati davvero pochissimi minuti e grossi gruppi di giovani sono rispuntati entrando di nuovo in piazza, con qualcuno che ha fatto anche partire la musica.

Tant'è che la Polizia è ricomparsa immediatamente, entrando in piazza dalla parte opposta rispetto a quella precedente. E di nuovo molte delle persone presenti hanno ricominciato a sciamare sulla strada.