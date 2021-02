Stretta anti assembramenti: transenne in piazza Scaravilli e alimentari chiusi alle 18

La decisione all'unanimità del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura

Dalle 18 transenne in piazza Scaravilli e serrande giù per tutti i negozi di vicinato del centro storico. Questa la decisione all'unanimità del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocato stasera in Prefettura dopo i diversi assembramenti delle ultime sere in zona universitaria.

A partire da prossimo fine settimana dunque, sull'esempio di quanto deciso anche per piazza Verdi e altre piazze della città, anche piazza Scaravilli sarà transennata dalle 18. Il comitato ha disposto anche l'obbligo di chiusura per tutti gli negozi alimentari di vicinato sempre dalle 18, in tutto il centro storico, per disincentivare il consumo di alcolici in bottiglia per strada.

Al vertice erano presenti la prefetta Francesca Ferrandino, il sindaco Virginio Merola, l'assessore alla sicurezza Alberto Aitini, oltre al Rettore dell'Università Francesco Ubertini e ai rappresentanti di polizia e carabinieri.