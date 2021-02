Piazza Scaravilli, Unibo: "Transenne? Perché no, ma deve metterle il Comune"

Piazza Scaravilli "a mio parere andrebbe trattata come piazza Verdi". E quindi ben venga la chiusura, "a cui saremmo contenti di aderire". Ma per farla "serve un'ordinanza del Comune. Non possiamo chiuderla noi, la piazza". A dirlo è il prorettore vicario dell'Alma Mater di Bologna, Mirko Degli Esposti, che, parlando alla 'Dire', interviene cosi' sul tema della movida in zona universitaria.

"Anche io sono rimasto sconvolto e stupito dalle immagini di questo ultimo weekend- commenta Degli Esposti- anche perché in questi mesi abbiamo avuto una risposta responsabile da parte dei nostri studenti. A parte qualche sbavatura, non posso che ringraziare la nostra comunita' studentesca, perché ha mantenuto un comportamento molto responsabile" nel corso dell'emergenza covid.

"Fino a poco tempo fa in piazza Scaravilli la situazione era controllabile- aggiunge il vicario- e speravamo non fosse necessaria una chiusura. Ma ora mi sembra fuori controllo".

Il problema, spiega Degli Esposti, è che la piazza "è assogettata a una servitù di pubblico passaggio. Quindi noi, come Ateneo, non possiamo interdire il passaggio in modo permanente- sottolinea il prorettore- si puo' fare solo con un'ordinanza del Comune, a cui peraltro saremmo contenti di aderire. Non possiamo farla noi la chiusura della piazza".

In Ateneo, aggiunge Degli Esposti, "siamo disponibili anche a procedere con sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti che violano le regole. Ma per farlo serve un'identificazione e non è una procedura amministrativa che possiamo fare noi".

Quindi, ribadisce Degli Esposti, "noi siamo disponibili a collaborare, per quanto di nostra competenza. Come abbiamo sempre fatto, ogni giorno ci coordiniamo con il Comune, la Polizia locale e le Forze dell'ordine. Quindi siamo a completa disposizione", assicura il vicario. (San/ Dire)