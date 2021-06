Piazza Scaravilli "the day after": i resti del sabato notte in zona universitaria

"Questo è lo scenario che ho immortalato stamattina alle 6 (domenica 13 giugno ndr), dopo una notte di schiamazzi, urla disumane, musica ad alto volume, giovani in preda all'alcol e alle droghe rimasti fino alle 4 a fare caos. Ho telefonato durante la notte tre volte la Polizia Municipale e quattro volte alla Polizia ma non sono arrivati subito...c'è stato l'intervento solo alle 4 del mattino. Ho segnalato più volte all'amministrazione comunale la triste realtà che ogni sera. La situazione è insopportabile per noi residenti, un degrado mai visto in precedenza! Bisogna intervenire seriamente!". La segnalazione arriva da un cittadino, G.A., che abita in zone universitaria.