Musica fino a notte fonda e sporcizia in piazza Scaravilli

"Le immagini che vedete, immortalate questa mattina alle ore 9, è ciò che rimane della movida di ieri. Centinaia di giovani, in preda all'alcol, con musica assordante e bonghi, hanno riempito l'area discoteca di piazza scaravilli dalle 21 di sabato fino alle 05 di domenica, senza che qualcuno intervenisse.Una situazione gravissima in periodo di forte emergenza sanitaria. L'area di piazza scaravilli è ormai luogo di schiamazzi notturni per giovani allo sbando totale".