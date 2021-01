Musica e festa, ancora decine di studenti in piazza Scaravilli | VIDEO

Nonostante i controlli quotidiani, gli studenti continuano ad incontrarsi ogni sera in piazza Scaravilli, assembrandosi come se nulla fosse. Birre, chiacchiere e poche mascherine. Questa la situazione che denunciano i residenti della zona dove al momento c'è un impegno per un controllo serale.

L'assessore Alberto Aitini risponde a chi commenta le immagini divulgate: "E' da irresponsabili, siamo intervenuti", mentre un residente analizza la situazione e scrive: "Quando c'è un pericolo di infezione polmonare così mortale ( il virus colpisce direttamente gli alveoli dello scambio gassoso O2-CO2) la responsabilità è condivisa tra scuola-educazione genitoriale-competenza personale".

"Non ascoltare e non stare alle regole dai 16 ai 25 anni vuol dire che qualcosa non funziona a livello di consapevolezza personale e di gruppo. Noi, cittadini ed esercenti, possiamo riparare a queste mancanze con l'ordine, la presenza fisica sul territorio ed il fare rispettare le norme in collaborazione stretta con le istituzioni tutte". (Video Otello Ciavatti)