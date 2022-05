Piazza Scaravilli, i raduni notturni e la pazienza dei residenti che sta per finire | FOTO

Foto segnalazione dalla zona universitaria. L'ennesima. Le immagini raccontano sempre la medesima realtà: tappeto di cocci rotti e sporcizia. Poi c'è quel che non colgono gli scatti, ma lamentano i cittadini: urla, schiamazzi, olezzo. E la frustrazione per provvedimenti incisivi che non arrivano, nonostante le denunce, nonostante le continue chiamate alle forze dell'ordine, che loro malgrado a volte faticano pure a raggiungere i luoghi di concentramento della movida. Causa l'affollamento.

Da via Petroni a Piazza Verdi, cambiano le location ma le scene sono le medesime. Stavolta il grido di aiuto e rabbia arriva da piazza Scaravilli. (Comunque non nuova alle lamentele) Giuliano, che abita su via Zamboni, ci invia una serie di fotografie dall'ennesima notte caciarona. "È diventata ormai una consuetudine, nell'area Piazza Scaravilli - affonda il cittadino - il raduno notturno di centinaia di giovani (studenti universitari e ragazzi minorenni) che dalla mezzanotte e fino all'alba, ballano al suono di bonghi assordanti con urla disumane e in preda all'alcol... lasciando poi la piazza piena di bottiglie rotte in mille pezzi".

Denunce e segnalazione continue

La Polizia locale e le forza dell'ordine, chiamate a più riprese nelle ore notturne dai residenti, "faticano ad intervenire - fa notare il residente -a fronte di una moltitudine di persone che bivaccano nella zona".

Nulla pare sostanzialmente mutato neppure a seguito del coinvolgimento dell'Amministrazione comunale. "La situazione è degenerata - aggiunge Giuliano - anche dopo le numerose segnalazioni fatte ai dirigenti dell'Ateneo, al Comune di Bologna e giornali locali".

Misura colma

Cosa si attende chi vive nella zona? "I residenti chiedono che vi sia un urgente provvedimento da parte dell'Università nel porre rimedio a questo degrado, tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini", chiosa il residente. Nelle sue parole il sentore di una misura ormai colma. E mentre il sindaco Lepore sottolinea la necessità di fare squadra con i residenti per prendere il 'toro dalle corna', e la vicesindaca Clancy a più riprese propone il 'sindaco della notte' vs disagio e degrado" , la pazienza dei cittadini sta per esaurirsi.