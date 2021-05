Piazza Scaravilli, Cua rimuove le transenne: "Così possiamo studiare, e in sicurezza"

Transenne rimosse per la piazza studio autogestita. E' l'ultima azione politica del Cua - Collettivo universitario autonomo messa in atto in piazza Scaravilli per protesta contro la mancanza di posti sufficienti nelle aule studio universitarie. In verità l'aula studio all'aperto era già stata allestita nei giorni scorsi, con anche incontri e lezioni in piazza Verdi, ma oggi sono state rimosse anche le transenne che delimitavano il quadriportico di Economia.

Le strutture metalliche erano state posizionate dopo alcune manifestazioni notturne di centinaia di giovani, che avevano creato assembramenti fino a tarda sera, intenti a bere e ascoltare musica nonostante i divieti anti-covid.

"Oggi dimostriamo ancora una volta che, nel rispetto dell'autotutela collettiva, si può studiare all'aperto- afferma il Cua su Facebook- seguire lezioni e soprattutto stare insieme e stare bene, senza rischiare la malattia ma anche senza rinunciare alla nostra salute e al nostro benessere anche psicologico".

Secondo il ragionamento del collettivo, "gli spazi chiusi non possono essere riaperti solamente quando c'è del profitto di mezzo" alludendo alla possibilità dell'utilizzo dei grandi spazi come estensione dei dehors dei locali.

"Vogliamo liberare quegli spazi -scandiscono i militanti- e renderli invece fruibili alla comunità studentesca al di fuori di quelle toppe messe per risolvere i problemi di reddito dei ristoratori". Oggi, dunque, "rispediamo al mittente tutti i silenzi a fronte delle nostre richieste. Contro le chiusure e i ricatti di Unibo ci riprendiamo il nostro tempo e i nostri spazi" conclude il collettivo.