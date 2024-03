Indagine Pizza Travel: catturato a Manchester il capo dell'organizzazione

La Polizia Italiana ha catturato in Gran Bretagna un cittadino pakistano, ricercato da 3 anni: è considerato il capo di una organizzazione scoperchiata già nel 2013 dedita al favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Deve scontare una pena di 8 anni e 8 mesi reclusione ed è stato rintracciato nella città di Manchester, dove è stato ammanettato dall'Interpol in esecuzione di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna.

Secondo gli inquirenti, era a capo di un’associazione a delinquere finalizzata all’ingresso sul territorio italiano di cittadini pakistani irregolari, che venivano reclutati nel proprio paese d’origine e trasferiti in Italia, dove veniva fornito loro alloggio a Bologna, al fine di impiegarli presso esercizi commerciali di pizzerie d’asporto.

L’organizzazione si adoperava per ottenere la regolarizzazione attraverso domande compilate con dati fasulli, attraverso la compiacenza di alcuni datori di lavoro italiani e stranieri, che simulavano fittizie assunzioni, garantendo così la documentazione necessaria a per la permanenza in Italia.

Naturalmente, per tali operazioni era richiesto un pagamento, fino a 10.000 euro, sia in territorio italiano sia in territorio pakistano.

La cattura

Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna risalgono al 2013, nell’ambito dell’operazione “Pizza Travel” che portò alla condanna definitiva di altre otto persone per i reati di associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità del reato e finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

L’attività investigativa condotta dalla Sezione Criminalità Straniera della Squadra Mobile di Bologna e la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo (SISCO), coordinata dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, ha portato alla sua individuazione: l'uomo sarà istradato in Italia per scontare la condanna definitiva.