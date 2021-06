Accoltellato in piazza in Bolognina: è caccia all'autore

La vittima ne avrà per almeno 15 giorni

Se la caverà con almeno 15 giorni di prognosi il 37enne che l'altro pomeriggio è stato ferito con un coltello in piazza dell'unità, in Bolognina. I carabinieri invece stanno cercando di risalire all'identità del suo aggressore. Dalle prime testimonianze e segnalazioni sembra che l'uomo, poi soccorso dal 118, avesse avuto una animata discussione con tre persone straniere, forse originarie del nord africa. Qualche elemento utile per le indagini potrebbe provenire nelle prossime ore dai filmati delle telecamere degli esercizi commerciali, presenti nella zona. Al momento le accuse ipotizzate sono quelle di lesioni personali.