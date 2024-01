Accoltellamento in piazza Unità: un fermo per tentato omicidio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C'è un fermo per la vicenda dell'accoltellamento tra via Matteotti e piazza dell'Unità di ieri sera. Un ragazzo di 17 anni, cittadino tunisino, è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio Sarebbe stato lui ad accoltellare con tre fendenti un connazionale e coetaneo in Bolognina, per poi cercare di fuggire ed essere stato rintracciato poco dopo.

Secondo la ricostruzione della questura, che non dettaglia nulla circa i motivi che hanno spinto al grave ferimento parlando di "approfondimento in corso", nel tardo pomeriggio del 22 gennaio, presso via Matteotti, un giovane tunisino di 17 anni, ospite di una comunità per minori a Bologna, è stato attinto da alcuni fendenti all’altezza del braccio, della gamba e dell’addome.

L’autore del ferimento si è come detto allontanato celermente dal posto, mentre il ferito veniva condotto in codice due presso l’Ospedale Maggiore. Le immediate indagini, svolte dagli investigatori della Squadra Mobile, unitamente ai colleghi delle Volanti, hanno passato in rassegna le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza e hanno ascoltato diversi testimoni.

A fare da contorno al fatto di cronaca la presenza anche di altri ragazzi al momento del ferimento: è da chiarire ancora il loro ruolo nella vicenda. Il 17enne presunto autore del gesto è stato rintracciato all’interno di una comunità a Bologna quale responsabile del grave ferimento. D’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, l’autore del ferimento è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di tentato omicidio e condotto presso il carcere minorile del Pratello. Il ragazzo ferito è attualmente degente presso il reparto di rianimazione ma non in pericolo di vita.

Controlli straordinari in Bolognina: il bilancio provvisorio

Per quanto riguarda il quartiere, la polizia ha altresì diffuso alcuni dati circa la sua attività -insieme con la polziia locale- per la settimana appena passata. Questo il bilancio:

989 persone identificate, di cui circa 440 stranieri;

2 arrestati;

11 denunciati;

628 gr. di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina ed eroina) rinvenute;

153 veicoli controllati;

27 infrazioni accertate al Codice della Strada;

Oltre 50 esercizi commerciali controllati.

