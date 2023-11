Piazza dell'Unità, cerca di nascondere il panetto sulla volante: in manette un 18enne

Dopo la perquisizione solo tre frammenti, ma nella volante ha poi cercato di far scivolare un panetto da 100 grammi. E' finito con un arresto il controllo di polizia in piazza dell'Unità, dove in manette è finito un 18enne. Il ragazzo, cittadino tunisino, residente all'estero ma di fatto domiciliato in Italia, senza fissa dimora, è stato fermato dagli agenti della pubblica sicurezza durante un ordinario controllo volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

L'arresto è avvenuto in un'area nota per essere frequentata da individui dediti ad attività illecite, soprattutto legate allo spaccio di droga. Proprio in quel frangente l'equipaggio della volante ha notato due individui di etnia nordafricana che, alla vista degli operatori, hanno cercato di allontanarsi.

Uno dei due è stato fermato: alla richiesta di documenti, il giovane ha fatto sapere di non esserne in possesso. La perquisizione personale ha fatto ritrovare tre frammenti di sostanza stupefacente di colore marrone, occultati all’interno degli slip. Come detto però, durante il trasferimento in Questura, il ragazzo ha tentato di disfarsi di un altro involucro, ben più capace del primo, contenente sostanza stupefacente all'interno dell'abitacolo della vettura di servizio.

L'analisi della sostanza stupefacente rinvenuta confermava trattarsi di hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi.

Il 18enne è risultato irregolare sul territorio nazionale, con pregiudizi specifici e non. Al termine degli accertamenti di rito è stato tratto in arresto ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.