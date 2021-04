Furti di bici Mobike in piazza dell'unità: tassista segue e fa bloccare il ladro

Seguito dal taxi e poi bloccato in Corticella dalla polizia. E' finita con una denuncia per furto aggravato e danneggiamento la fuga di un 28enne, cittadino tunisino con diversi precdenti alle spalle, che questa notte in piazza dell'Unità è riuscito a forzare una Mobike, prendendo a pietrate il lucchetto. La stessa operazione era già stata tentata su un altro mezzo, che però non aveva ceduto.

A tutta la scena però ha assistito un tassista in attesa sulla piazza, che ha avvertito la polizia e poi è restato in contatto, seguendo nel frattempo il giovane, il quale ha preso la direzione di via di Corticella. Poco dopo, grazie alle informazioni del conducente, gli agenti hanno bloccato e portato l'uomo in questura.