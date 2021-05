Pugni in faccia, spaccio e bottigliate: serata agitata in piazza Verdi

In tutto controllate una ventina di persone: multati in sette per violazione del coprifuoco

Un 57enne cittadino italiano è stato denunciato per percosse, ai danni di una giovane di 24 anni. E' successo questa notte in piazza Verdi, poco prima dell'orario del coprifuoco. L'uomo, all'apice di una lite a quanto sembra per futili motivi, si sarebbe scagliato contro la studentessa vergando un diretto al volto della giovane donna, la quale è rimasta lievemente ferita. Rintracciato dai carabinieri, l'uomo dovrà risponderne in tribunale.

Poco dopo un'altra aggressione, questa volta ai danni di un soggetto che ha dichiarato di avere ricevuto una bottigliata in testa da uno sconosciuto che poi si è dileguato. Intanto, i militari procedevano con i controlli agli avventori: di una ventina di identificati, in sette sono stati sanzionati per aver violato la normativa anti-covid sul coprifuoco.

Un 32enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, dovrà invece rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché stava per spacciare l’eroina agli assuntori di droghe che gravitano nella zona. Sottoposto a una perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di sei dosi della sostanza del peso complessivo di 2,8 grammi.