Litigano sui social, finisce a botte in piazza Verdi: scatta la denuncia

Avevano avuto un aspro confronto sui social, ma poi tutto è debordato in strada. Polizia in piazza Verdi, per sedare una zuffa tra due ragazzi in pieno mattino. Da quanto emerso sembra che entrambi, cittadini gambiani di 26 anni, si siano affrontati dopo essersi dati appuntamento, in seguito a una aspra discussione avuta su Facebook la sera prima.

Ad avere la peggio dei due è stato il 26enne colpito da una bottigliata, al culmine di una lite che -a quanto risulta- è stata nei fatti avviata dall'altro soggetto. Dopo gli opportuni accertamenti, l'altro 26enne, regolare ma con precedenti, è stato denunciato per lesioni personali e minacce.