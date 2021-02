Carabinieri, controlli covid in zona u: senza mascherina e in strada fuori orario, sfilza di multe

I Carabinieri hanno coordinato un servizio di controlli sul rispetto delle norme anti-covid con l’ausilio di una quarantina di militari appartenenti ai vari reparti dell’Arma e una pattuglia di Agenti della Polizia Locale.

23 persone sono state multate (400 euro) per aver violato la normativa anti Covid-19, in particolare, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione e gli spostamenti notturni (dopo le ore 22:00) non autorizzati.

196 giovani sono stati identificati durante il servizio che si è svolto sulle principali vie del centro che confluiscono in Piazza Verdi. La maggior parte, alla vista delle pattuglie, si è adeguata immediatamente, indossando la mascherina di protezione e mantenendo il distanziamento sociale.

Durante la riunione del coordinamento delle Forze di Polizia di Bologna, è stato decisa una stretta sui controlli anti-assembramenti, anticipandone l'orario di inizio.

Ieri notte, sempre in zona U, dopo una segnalazione, i militari hanno "rovinato" la festa a otto studenti.