Fermato in zona U con cocaina e contanti: 40enne in manette

Una considerevole quantità di cocaina portata con sé, ma un ben più grande quantitativo è stato scoperto presso la sua abitazione. I carabinieri di Bologna hanno arrestato nei giorni scorsi un quarantenne, cittadino algerino, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato nelle adiacenze di piazza Verdi: l'atteggiamento sospetto ha portato al controllo, dal quale poi è emerso che non solo l'uomo aveva con sè una considerevole quantità di sostanza, ma ne conservava ben oltre i 2Kg presso il proprio domicilio, individuato a Borgo Panigale. Non solo, nello zaino del 40enne sono stati trovati anche unu coltello di considerevoli dimensioni e una pistola finta priva di tappo rosso. Di qui le manette e la traduzione in carcere.