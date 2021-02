Ultima sera libera, centinaia in piazza: scattano 43 multe

Blitz in forze per carabinieri e polizia locale. Contati circa 300 giovani tra varie piazze del centro. Controlli anche in provincia

Sono state 43 le multe staccate ieri sera al termine degli ormai consueti controlli covid in diverse piazze del centro, affollate per la cosiddetta 'ultima sera di libertà', prima dell'entrata in vigore delle restrizioni da arancione scuro in tutta la provincia.

Tra piazza Verdi, Santo Stefnoa e San Francesco, ieri sera i carabinieri e la polizia locale hanno allontanato complessivamente circa trecento persone, procedendo invece per alcuni che si erano attardati dop la vista dei lampeggianti. Le multe, a vario titolo, sono state emesse sia per mancanza delle distanze che per le mascherine non indossate, fino alla vilazione del coprifuoco.

I ragazzi sono stati tutti identificati e sanzionati con importi di 400 euro a testa, per un totale di 17.200 euro. Una decina di sanzioni sono state inflitte anche in Provincia di Bologna, dove i Carabinieri delle Compagnie dislocate sul territorio (Imola, San Lazzaro di Savena, Molinella, San Giovanni in Persiceto, Borgo Panigale e Vergato) hanno allestito centinaia di posti di controllo per verificare gli spostamenti degli automobilisti.