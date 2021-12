Scoperti a dormire nel garage: la chiamata parte da fuori regione

Due ragazzi di 24 e 25 anni, cittadini tunisino e marocchino, sono stati denunciati dalla polizia perché trovati ad alloggiare dentro un garage condominiale vicino a piazza Verdi, in piena zona universitaria. Gli agenti sono arrivati ai due, trovati a dormire all'interno del box, in seguito alla segnalazione del padre di una delle inquiline dello stabile, studentessa fuori sede.

L'uomo, che ha chiamato da fuori regione, ha riferito agli agenti che la figlia avrebbe notato strane figure aggirarsi per il seminterrato. Arrivati sul posto i poliziotti hanno poi trovato i due. Per entrambi si profila una denuncia per occupazione di edificio.