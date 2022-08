Troppo alcol, lite e botte in Piazza Verdi: denunce e sanzioni

Serata movimentata in zona universitaria, dove la polizia è intervenuta per due volte e denunciato diverse persone.

Il primo intervento, alle 22, quando un cittadino pachistano ha avvicinato la pattuglia in presidio in Piazza Verdi riferendo di essere stato preso a schiaffi senza motivo. Gli agenti hanno rintracciato poco dopo l'aggressore: si tratta di un cittadino bulgaro pregiudicato, senza fissa dimora, completamente ubriaco, che è stato denunciato per percosse e sanzionato per ubriachezza manifesta.

La stessa pattuglia, poco dopo mezzanotte è intervenuta per sedare un lite tra 4 cittadini italiani, dai 30 ai 40 anni, che hanno riferito di essersi conosciuti da poco, ma non hanno spiegato i motivi della zuffa. Uno di loro non ha gradito l'intervento e si è scagliato contro gli agenti, così, oltre alla sanzione per ubriachezza, ha rimediato anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.