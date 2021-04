Musica e folla in Piazza Verdi: vigili e polizia sgomberano | VIDEO

Musica e percussioni in Piazza Verdi nella serata di ieri, 20 aprile, quando polizia e vigili con diverse auto sono intervenuti e hanno sgomberato. Si parla di circa 300 persone che hanno anche intonato cori "libertà, libertà" e "via, via la Polizia".

Molti giovani si sono spostati, ma gli agenti poco più tardi sono tornati davanti al Taatro comunale. Stessa scena a piazza Aldrovandi, lungo via Zamboni e via Petroni. A terra, da quanto si apprende, un tappeto di bottiglie vuote raccolte poi da alcuni ragazzi.

In base all'ordinanza del sindaco, nella zona universitaria, le piazze Verdi, Aldrovandi e Scaravilli sono transennate proprio per evitare assembramenti. (dire)