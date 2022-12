Via le auto, piazza di via San Nicolò diventa pedonale | FOTO

Da parcheggio a piazzetta pedonale. E' la nuova piazza di via San Nicolò, in pieno centro storico, che questa mattina è stata inaugurata dal sindaco Matteo Lepore, alla presenza dell'assessora alla mobilità e cura dello spazio pubblico Valentina Orioli, della presidente del Quartiere Santo Stefano, Rosa Amorevole, e di Lorenza Guerra Seragnoli per la proprietà.

Ad aver dato vita al progetto, oltre al Comune, il ristorante Casa Azzoguidi e l'Hotel Corona d'oro con il placet della Soprintendenza.

La riqualificazione

I lavori, a cura di Ciclostile Architettura, sono costati circa 200.000 euro e, al centro della piazza, davanti ai portici monumentali, è stato piantato un ginkgo biloba.

Nuova la pavimentazione stradale con l'installazione delle rastrelliere per le biciclette e una targa con i versi del poeta Rabindranatah Tagore.