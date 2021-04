Allarme in piazza VIII agosto per una valigia sospetta: intervengono gli artificieri

Quella che, come spesso accade, era solo una valigia abbandonata ha creato allarme in Piazza VIII Agosto, dove alcuni passanti hanno chiamato il 113.

Sul posto intorno alle 12 di oggi, 28 aprile, sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato che hanno esaminato il bagaglio che qualcuno aveva dimenticato o lasciato in strada.

Episodio simile il 31 marzo scorso in via Massarenti. In quel caso però è stato necessario chiudere al traffico un tratto di strada per permettere alle forze dell'ordine di ispezionare il trolley e il contenuto. Anche in quel caso, l'allarme era rientrato.