Altro accoltellamento in stazione: grave in ospedale dopo la lite

Nuovo accoltellamento in zona stazione. Dopo l'episodio di piazza dei Martiri, dove un ventenne era stato attinto da una sciabolata alla gola per un monopattino ieri pomeriggio un altro caso-fotocopia. La vittima -secondo le prime testimonianze- sarebbe un giovane straniero, colpito al fianco e alla gola da altrettante coltellate, sferrate da un coetaneo al termine di una lite che sembra avere coinvolto anche altre persone. La polizia ufficialmente non ha fornito dettagli sulla vicenda, ma il contesto sembra essere sempre quello di persone in condizioni di fragilità che vivono di espedienti e piccolo spaccio al dettaglio, gravitando nella zona della stazione.

I precedenti

Oltre al già citato caso di piazza dei Martiri, proprio un anno fa in piazza Medaglie d'Oro era toccato a un altro giovanissimo venire accoltellato all'ingresso della stazione del Capoluogo. Nel triangolo tra piazza xx settembre, via Boldrini, via amendola e piazza dei Martiri, gli episodi di aggressione nell'ultimo anno si sono moltiplicati. Sempre ieri, ma in zona Rizzoli, un gruppo di giovani ha cercato di scatenare una rissa con un altro, tentativo finito in un furto per ul quale è stato arrestato n 17enne.