Gli lancia addosso un sanpietrino, ferito un controllore Tper

Un controllore dei biglietti del bus di Tper è stato ferito da un sanpietrino. E' successo ieri pomeriggio in piazza xx settembre, dove l'uomo, un 55enne, è stato prima apostrofato in malo modo e poi fatto bersaglio del lancio sia della pietra che di due bottiglie, queste ultime andate in frantumi per terra senza colpire.

L'operatore dei bus, che stava per prendere servizio, ha chiesto aiuto e ha dovuto farsi medicar in ospedale. Nel frattempo gli agenti della polizia hanno intercettato il presunto autore: si tratta di un ragazzo di 21 anni, con diversi precedenti alle spalle. Il giovane è stato denunciato per lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio e getto pericoloso di cose.