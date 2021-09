Piazza XX settembre: addosso droga e lame, nei guai due minori

Nonostante la giovane età, hanno a loro carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione, e diversi alias

Sono entrambi minorenni i due cittadini tunisini sorpresi nella serata di ieri, 9 settembre, con droga e armi da taglio, in Piazza XX settembre. Poco prima delle 19, gli agenti di una volante in transito hanno notato l'atteggiamento sospetto e hanno arrestato la marcia: uno dei due ha provato ad allontanarsi in sella a una bicicletta, ma è stato inseguito e bloccato poco lontano.

Entrambi perquisiti, addosso avevano dosi di hashish, un grosso coltello a serramanico e un cutter, ma non i documenti di identità.

Nonostante la giovane età, hanno già a loro carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione, e diversi alias.

Sono stati denunciati per spaccio e porto abusivo di armi. Non avendo rintracciato i genitori o familiari ed essendo minori, è intervenuto il Pris - Pronto Intervento Sociale - che li ha presi in carico questa notte.

Foto archivio