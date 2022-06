Piazza xx settembre: spaccio in strada, colto in flagrante durante la 'transazione'

Un 49enne cittadino tunisino con molti precedenti è stato arrestato dalla polizia in piazza XX settembre, colto in flagranza durante l'attività con un consumatore. E' successo ieri pomeriggio, quando le volanti sono andate sul posto in seguito a molteplici segnalazioni da parte di cittadini e residenti. Quando le volanti hanno cinturato la zona si è scatenato il fuggi fuggi generale tra le persone che abitualmente sostano in prossimità della porta, spesso luogo riportato durante le segnalazioni per spaccio, ma gli agenti questa volta sono andati a colpo sicuro, fermando l'uomo contestualmente al suo 'cliente'.

Addosso al 49enne sono stati trovati 195 euro in contanti e 65 grammi di hashish, motivo per il quale alla fine degli accertamenti lo stesso è stato ammanettato e portato via dagli agenti.