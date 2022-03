Piazze scolastiche, in via Procaccini parte la sperimentazione

Si chiama urbanistica tattica, e cioè un intervento sperimentale che si adatta dopo che tutti lo avranno utilizzato. E' in via Procaccini la prima area (all’angolo di via di Vincenzo e via Andrea da Faenza) a essere coinvolta nel progetto delle cosiddette piazze scolastiche che il Comune vuole cominciare a sperimentare in alcune aree della città. Lo spazio si trova in prossimità delle scuole Testoni-Fioravanti.

Il progetto -nonostante le lamentele di alcuni residenti su eventuali rischi degrado dell'area- è ufficialmente partito con gli operai al lavoro. La stima dei tempi è fissata in tre settimane. L'idea è di replicare in chiave scolastica quanto già visto con il 'pratone' di piazza Rossini e via Milano.

Piazza disegnata dagli alunni delle vicine scuole medie

La piazza così pensata sarà un un nuovo spazio pedonale temporaneo, che garantirà a studenti e studentesse delle scuole vicine maggiore autonomia e sicurezza nei percorsi tra casa e scuola e nuovi spazi dedicati all’incontro e all’attesa.

L’area da pedonalizzare è di circa 300 mq, attraverso l’utilizzo di verniciature colorate a terra e segnaletica, l’inserimento all’interno dell’area pedonalizzata di rastrelliere, panche a semicerchio, giochi disegnati e scritte a terra, panchine e sedute a sfera e semi-sfera in cemento, vasche in legno contenenti piante officinali e ornamentali.



Alla definizione dei giochi, delle scritte a terra e dei cartelli che compongono il progetto hanno collaborato gli stessi ragazzi e ragazze delle scuole medie.

Opera 'a tempo': check up tra 12 mesi

Il nuovo allestimento però non sarà definitivo: avrà una permanenza di circa 12 mesi. A seconda dell’impatto dell’intervento temporaneo, sarà realizzata la trasformazione definitiva dell’area che terrà conto degli usi che le persone hanno fatto dello spazio durante la prima sperimentazione.