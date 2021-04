Bivacco nelle piazze del centro: ancora multe per violazione delle norme anti covid

Piazza San Francesco, Piazza Aldrovandi , Piazza Verdi, via delle Belle Arti continua ad essere teatro di assembramenti e bivacchi. Ieri nuove multe

Piazza San Francesco, Piazza Aldrovandi , Piazza Verdi, via delle Belle Arti continua ad esser teatro di assembramenti e bivacchi. Ieri nuovi blitz delle forze dell'ordine e ancora qualche multa per violazione delle normative anticovid.

Nel dettaglio, nella serata di ieri è stato disposto dalla Questura un servizio per il controllo d nell’area del centro cittadino, nel cui ambito veniva impiegato personale della Questura, del Commissariato “Due Torri San Francesco”, del Reparto Mobile, oltre a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna Orientale e alcune pattuglie della Polizia Locale.

Durante l'operazione, a partire dalle ore 19.30, gli operatori hanno intercettato e quindi disperso alcuni assembramenti nelle principali piazze cittadine tra cui Piazza San Francesco, Piazza Aldrovandi e Piazza Verdi.

Successivamente, intorno alle 21.30 circa, i poliziotti si sono diretti in via delle Belle Arti, dove si erano radunate numerose persone che bivaccavano ascoltando della musica diffusa da una cassa elettronica.

All’arrivo degli equipaggi sul posto - coma da ricostruzione della polizia -la folla si è dispersa immediatamente e gli operatori sono riusciti a individuare le tre persone che avevano la disponibilità della cassa portatile da cui proveniva la musica.

I tre soggetti, ventenni italiani studenti fuori sede, sono stati sanzionati per la violazione della normativa anti-covid e il dispositivo elettronico è stato sottoposto a sequestro amministrativo.