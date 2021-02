Aitini: "Sarebbe bello riaprire le piazze in tarda primavera, ora si rischia la zona arancione"

L'assessore alla sicurezza conferma che le piazze cittadine, chiuse per evitare gli assembramenti, non riapriranno a breve

"Sarebbe bello se almeno verso la tarda primavera, con la bella stagione, potessimo ricominciare ad aprire questi luoghi". Lo ha detto l'assessore alla sicurezza, Alberto Aitini, confermando che le piazze cittadine, chiuse per evitare gli assembramenti, non riapriranno a breve.

Alcune sono chiuse da mesi, come piazza San Francesco, chiusa a luglio del 2020, e poi le piazze Verdi, Aldrovandi e Scaravilli. "Chiaro che la nostra volontà è di andare in questa direzione, però dipende da come vanno i contagi". Per il momento i casi di positività al covid non si arrestano e, come se non bastasse, allarmano anche le varianti, infatti "non ci sono le condizioni per riaprire", afferma l'assessore.

Intanto, l'allarme movida sembra essere sotto controllo: "In questi ultimi giorni sta andando meglio - afferma Aitini ai microfoni di Ciao Radio - nel senso che il potenziamento dei controlli che abbiamo deciso con la Prefettura e le forze dell'ordine sta dando dei buoni risultati, quando non sentiamo polemiche di solito le cose vanno meglio e infatti in questi giorni di polemiche non ce ne sono state".

Nell'ultimo fine settimana ci sono stati "tantissimi controlli, non è stato un weekend facile però è andato bene nel senso che il sistema ha funzionato", ma, avverte "se dovesse ripeggiorare, lo prenderemo in considerazione" le zone rosse "adesso purtroppo il rischio è di tornare indietro, cioè in zona arancione", come ha confermato anche il sindaco Virginio Merola. Questi "sono giorni decisivi, nei quali serve a maggior ragione uno sforzo e una responsabilità da parte di tutti", conclude Aitini.