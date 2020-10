Stretta della Prefettura: chiuse piazza Verdi-Aldrovandi

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica "valuta in senso favorevole la proposta del sindaco di Bologna, Virginio Merola, di adottare provvedimenti che prevederanno il parziale contenimento di piazza Verdi e Aldrovandi, dove Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale svolgeranno mirati e rigorosi servizi di controllo in chiave antiassembramento" e conferma "le misure di controllo in atto, anche riguardo ai controlli già disposti alle fermate degli autobus in sinergia con Tper".

Questo, si legge in una nota della Prefettura bolognese, è quanto è stato deciso nella riunione di ieri del Comitato. Nel corso dell'incontro, spiegano da Palazzo Caprara, è stato "analizzato ogni singolo aspetto connesso alla recente evoluzione della curva epidemiologica e alla conseguente necessità di disporre mirate attività di controllo".

Dunque, ferma restando "la necessità di richiamare la cittadinanza a comportamenti responsabili (uso della mascherina, necessità di mantenere le distanze e l'igiene delle mani)", si è deciso di 'promuovere' l'idea del sindaco su una stretta nelle piazze della zona universitaria e di confermare i controlli già in corso. Ora un gruppo di lavoro istituito in Prefettura e coordinato dal capo di gabinetto "provvederà ad analizzare e monitorare costantemente i risultati ottenuti e le eventuali criticità, allo scopo di consentire al Comitato di definire ulteriori e mirate linee operative".

Al gruppo di lavoro, dettaglia la Prefettura, parteciperanno "rappresentanti del Comune, delle Ausl di Bologna ed Imola, di Tper e delle Forze di Polizia", mentre "ulteriori, eventuali misure sulla restrizione degli orari di chiusura saranno valutate dall'amministrazione, nell'ambito delle competenze attribuite al sindaco".