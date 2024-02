Piazzetta della Pioggia, finiti i lavori: riapre via Galliera

“Sono terminati i lavori di consolidamento, con demolizione e ricostruzione, del tratto di tombinamento del Canale di Reno all'incrocio tra via Riva di Reno e via Galliera, in corrispondenza di piazzetta della Pioggia”. Così il Comune di Bologna, annunciando la fine dei lavori in piazzetta della Pioggia. Lavori durati più del previsto, anche a causa “del ritrovamento di sottoservizi estremamente ammalorati e in parte obsoleti che sono stati rinnovati”.

Riapre così via Galliera, a lungo rimasta chiusa a causa del cantiere. I lavori però non sono terminati: “Restano da completare alcune finiture della pavimentazione in cubetti a ridosso dell'attraversamento pedonale – scrive ancora il Comune – che era stato aperto in concomitanza del rifacimento della condotta di Hera; lavori che verranno però eseguiti a viabilità riaperta e con un disagio molto ridimensionato rispetto alla mobilità”.

Intanto, il flusso ciclabile proveniente da via Galliera e diretto a via Marconi è stato spostato su via Riva di Reno: “L’intervento realizzato con segnaletica verticale ed orizzontale verrà completato con la realizzazione di un elemento di separazione, isola salvagente, nell’incrocio proteggendo ulteriormente gli utenti vulnerabili dalle manovre di svolta dei mezzi motorizzati2.